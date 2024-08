Al-Ahli si cautela: ha già l'accordo con Toney qualora Osimhen saltasse! Pronte visite

vedi letture

Colpo di scena. L'Al Ahli ha anche trovato un accordo con il Brentford per la punta Ivan Toney per un totale di 42 milioni di euro. Lo riporta L'Equipe.

Chiaro indizio sul fatto che il club arabo vuole Victor Osimhen e ha tutti gli accordi, ma il nigeriano non ha ancora dato il via libera definitivo. Toney, intanto, ha già accettato. E il Chelsea continua a sperare che alla fine Osimhen accetti la loro proposta decisamente più bassa ma per restare in Europa.

Secondo Romano sono già state pianificate anche le visite mediche per Toney.