Calciomercato Napoli, Manna guarda anche in B: piace il 2003 Doumbia del Venezia

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Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, è tra i giocatori più in forma dell’attuale Serie B e nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diversi top club

Issa Doumbia, centrocampista del Venezia, è tra i giocatori più in forma dell’attuale Serie B e nelle ultime settimane ha attirato l’interesse di diversi top club, sia italiani che stranieri. Inter, Roma, Napoli e Milan hanno già messo gli occhi sul classe 2003, ritenuto un profilo ideale sia per età che per costi, considerati ancora accessibili. Il suo rendimento lo rende particolarmente appetibile anche in ottica liste, elemento che aumenta ulteriormente il suo valore sul mercato.

La concorrenza internazionale e il futuro

A complicare i piani delle italiane c’è però anche l’interesse dall’estero. Secondo quanto riportato da Record, lo Sporting Clube de Portugal - impegnato nei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal di Mikel Arteta - starebbe valutando Doumbia come possibile rinforzo per il centrocampo, soprattutto in vista della probabile partenza estiva di Morita. In questo scenario, la rapidità nelle trattative sarà fondamentale, anche perché il Venezia, in caso di promozione in Serie A, potrebbe prendere tempo e far lievitare il prezzo. Doumbia, 22 anni, ha collezionato finora "solo" 82 presenze e 4 gol con l’Albinoleffe e 59 presenze con 8 reti con il Venezia, oltre a 3 apparizioni con l’Italia Under 21. Il suo contratto con il club lagunare è valido fino al 30 giugno 2029.