Calciomercato Napoli, opportunità Ugarte: è ai margini del Man United e andrà via in estate

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Il centrocampista uruguaiano, finito ai margini del progetto tecnico, è destinato a lasciare Old Trafford al termine della stagione.

Il futuro di Manuel Ugarte appare ormai sempre più lontano dal Manchester United. Il centrocampista uruguaiano, finito ai margini del progetto tecnico, è destinato a lasciare Old Trafford al termine della stagione. Una situazione che ha immediatamente attirato l’attenzione della Serie A - riferisce TuttoJuve - dove diversi top club stanno seguendo con interesse l’evolversi della vicenda. In prima fila c’è la Juventus, che si è già mossa per anticipare la concorrenza e guadagnare terreno nella corsa al giocatore, ritenuto ideale per rinforzare il centrocampo grazie alla sua intensità, alla capacità di recuperare palloni e al grande dinamismo.

Sfida a tre in Serie A per il centrocampista del Man United

La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che potrebbe scatenare una vera e propria asta. Oltre alla Juventus, anche Napoli e Milan sono stati informati della possibilità di ingaggiare il centrocampista, grazie all’intermediazione del potente agente Jorge Mendes. Si profila quindi una sfida tutta italiana per assicurarsi uno dei profili più interessanti in uscita dalla Premier League. A 25 anni, Ugarte ha bisogno di rilanciarsi dopo una stagione in chiaroscuro, caratterizzata da un utilizzo limitato, e l’addio ai Red Devils sembra ormai inevitabile, con la Serie A pronta ad accoglierlo.