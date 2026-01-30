Ultim'ora Alisson Santos-Napoli, Schira: "Accordo sul contratto e colloqui positivi con lo Sporting!"

vedi letture

Dal momento che l'Atalanta sta per cedere Ademola Lookman al Fenerbahce e che di conseguenza la Dea ha bloccato l'uscita di Kamaldeen Sulemana, il nome caldo per l'attacco del Napoli è diventato quello di Alisson Santos dello Sporting di Lisbona.

Secondo Nicolò Schira, l'operazione sta proseguendo bene. Ecco quanto scrive l'esperto di mercato su X: "Alisson Santos si avvicina al Napoli dallo Sporting CP. Colloqui positivi oggi. L'ala ha già concordato i termini personali per un contratto fino al 2031".