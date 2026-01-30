Si sblocca la cessione di Ambrosino! Sky: va in Serie B in prestito secco

Ultim'ora

Oggi alle 14:58Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

Dopo un lungo tormentone, cominciato all'inizio di questo mercato di gennaio con un accordo praticamente già fatto con il Venezia ma poi saltato, e proseguito con la querelle tra il suo agente Mario Giuffredi e Antonio Conte (giocatore messo fuori rosa), si sblocca finalmente la cessione di Giuseppe Ambrosino.

L'attaccante classe 2003 andrà al Modena, in Serie B, con la formula del prestito secco. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, su X: "Modena, in chiusura per Ambrosino in prestito secco dal Napoli".