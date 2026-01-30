Ultim'ora Lookman, offerta fuori mercato del Fenerbahce: quasi fatta per l'addio all'Atalanta, le cifre

La Serie A potrebbe registrare una partenza deluxe in queste ultimissime ore di calciomercato invernale. Il pressing del Fenerbahce per Ademola Lookman, intensificato in questi giorni, sta arrivando ad un punto di svolta. L'incontro di oggi fra le parti, infatti, nonostante le resistenze dell'Atalanta delle ultime settimane, può portare ad una fumata bianca (in favore del club turco, ndr). Anche perché dalla Turchia è arrivata un'offerta altisonante al calciatore: 7 milioni di euro a stagione. A riferirlo è Matteo Moretto.

Dipende da Lookman. Il Fenerbahce spinge forte, l'offerta economica (da 35 milioni di euro più 5 di bonus è sul tavolo), così dopo la telenovela estiva (con l'Inter) adesso sembra davvero ci possano essere i margini per una partenza dell'attaccante nigeriano. Nelle prossime ore attese novità, fermo restando che decisiva in questo senso sarà la volontà del giocatore. Lo scrive TMW.