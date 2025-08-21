All-in su Hojlund, prove d’intesa Napoli-United! Mediaset: cifre e formula dell’affare

Il Napoli ha risolto il nodo legato all’attaccante e ha deciso di puntare su Rasmus Højlund. Sarà il centravanti danese a colmare la lunga assenza di Romelu Lukaku, alternandosi con Lorenzo Lucca nei prossimi mesi. In queste ore - riporta Sport Mediaset - sono in corso le prime prove di intesa con il Manchester United per definire l’operazione: si discute di un prestito oneroso da 4 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni.

L’intesa non è ancora stata raggiunta, ma le trattative si muovono in questa direzione. Un’operazione che sembra soddisfare tutte le parti: il giocatore avrebbe la sicurezza di un futuro garantito grazie alla formula dell’obbligo, il club inglese si libererebbe di un calciatore ormai ai margini del progetto e che, nelle ultime due stagioni, non ha mai ripagato gli oltre 80 milioni (bonus inclusi) investiti per strapparlo all’Atalanta.