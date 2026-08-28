Allegri chiama Gabriel Jesus! Il brasiliano aspetta il Napoli: le novità

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Giovanni Scotto: Gabriel Jesus aspetta il Napoli, contatto con Max Allegri. Serve la cessione di Lang per chiudere, altrimenti l'alternativa resta Marc Guiu

Il Napoli continua a lavorare per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante, ma le difficoltà nelle cessioni condizionano le scelte di Giovanni Manna. La priorità resta Gabriel Jesus, il cui arrivo sarebbe legato alla partenza di Noa Lang, mentre l’alternativa è il giovane Marc Guiu del Chelsea. A fare il punto è il giornalista Giovanni Scotto che, su YouTube, riferisce anche di un contatto tra Allegri e il brasiliano, favorevole al trasferimento in azzurro. Di seguito le sue parole:

"Manna sta lavorando all’attaccante. L’attaccante che il Napoli vorrebbe prendere è sempre lui: Gabriel Jesus. Si sono fatti altri nomi, Jackson, che però dovrebbe andare all’Aston Villa, altri nomi invece molto improbabili, come Martinelli, che comunque è un esterno. Al Napoli piace Gabriel Jesus. Il motivo è molto facile, perché Gabriel Jesus condivide l’agente con Allegri, che è Giovanni Branchini. È proprio Giovanni Branchini che sta facendo di tutto per cercare di portare il Napoli alla conclusione dell’affare. La novità è che Gabriel Jesus non si è allenato con l’Arsenal. Quindi è letteralmente fuori rosa, un po’ come Kean che sta per andare al Como. Questo significa che la sua partenza è imminente.

Mi risulta che c’è stato un contatto tra Allegri e Gabriel Jesus proprio per parlare di Napoli. Gabriel Jesus aspetta il Napoli, è favorevole al trasferimento in azzurro e al trasferimento in Serie A. L’accordo dovrebbe essere sui 20 milioni di euro, quindi a titolo definitivo, perché Gabriel Jesus ha un anno di contratto: niente prestiti. Con un ingaggio di circa 5 milioni a stagione più un milione di bonus, a seconda di varie situazioni che si possono sbloccare.

Se Lang riuscirà ad andare via, e qui tocco l’argomento che avevo accennato, il Napoli prenderà Gabriel Jesus. Altrimenti l’alternativa è Marc Guiu del Chelsea, classe 2006, spagnolo, ex Sunderland: ha giocato in prestito lì. È un profilo molto più debole dal punto di vista delle garanzie. Però, come dicevo negli altri giorni, pur di prendere un attaccante da affiancare a Hojlund e a Lucca, Manna è pronto anche a provarci per Guiu. C'è però distanza con il Chelsea al momento".