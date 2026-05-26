Allegri-Italiano, Sky: "ADL deve scegliere, incontrerà i rappresentanti di entrambi"

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Il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere a breve che sarà il nuovo allenatore azzurro.

Si profila sempre più un duello tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere a breve che sarà il nuovo allenatore azzurro. Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista Sky Massimo Ugolini ha riferito gli ultimi aggiornamenti: "Ieri c'è stato un vertice a Napoli, oggi questo vertice si è spostato qui a Roma. Questa mattina il direttore sportivo Manna di buonora è arrivato nella Capitale e, nelle prossime ore, evidentemente c'è una forte possibilità che incontri i rappresentanti dei due profili che in questo momento sono al vaglio del presidente De Laurentiis, e cioè Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Non è escluso che a breve possa esserci questo incontro, insomma che Aurelio De Laurentiis si voglia prendere di persona, a contatto ovviamente con i rappresentanti dei due allenatori, per cercare di individuare, di capire quale, secondo il suo punto di vista, sia il profilo più giusto in questo momento. Da quello che ci risulta, il presidente non è nell'ufficio della Filmauro, ma certamente sta dando vita, insieme al direttore sportivo Manna, a una riunione per continuare a vagliare queste due opzioni.

Abbiamo raccontati i pro e i contro di taliano, innanzitutto dà dei segnali di discontinuità con il recente passato che ha sempre caratterizzato le scelte del presidente in merito agli allenatori. Una buona esperienza a livello internazionale, è un vecchio pallino di De Laurentiis e, francamente, per impostazione tattica di gioco non dovrebbe stravolgere la rosa del club di De Laurentiis. Sappiamo, insomma, che c'è un'esigenza fisiologica di mantenere contenuti i parametri del bilancio, di abbassare il monte ingaggi. Per quel che riguarda Allegri, lo conosce benissimo il presidente De Laurentiis, hanno un ottimo rapporto, ha un grandissimo curriculum, conosce la piazza ed è ovvio che quello che è successo due giorni fa può in qualche modo incidere nella valutazione. Per questo motivo il presidente si è preso un po' di tempo per riflettere serenamente, senza condizionamenti. Però, in questo momento, vi possiamo anticipare che sono in corso riunioni importanti per tratteggiare, per definire i profili di questi due allenatori. Ovviamente, salvo restando che può entrare un terzo profilo, perché il presidente De Laurentiis vuole appunto prendere coscienza, vuole di fatto capire di persona, com'è normale che sia, vuole raccogliere le sensazioni, tutte le sensazioni possibili, per poi operare la decisione giusta".