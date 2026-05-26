Italiano in ascesa! Rai: ad ADL ricorda Sarri, la piazza lo preferisce ad Allegri

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Italiano è un allenatore preparato e moderno, il più amato dalla tifoseria dopo che è sfumato Sarri.

Ciro Venerato è intervenuto a RaiNews 24 per fare il punto sul prossimo allenatore del Napoli: "Come ogni mercato, c’è il classico giallo partenopeo. L’entourage di Vincenzo Italiano sarebbe a Roma in compagnia del proprio assistito. Non arrivano conferme, ma neppure smentite dall’entourage che, da stamattina, non risponde al telefono. Un indizio?"

Vertice con Italiano? Il Napoli smentisce

Venerato spiega: "Poi, però, arriva la smentita partenopea: nessun vertice in giornata. E il ds Manna sarebbe ora a Montecarlo e non alla Filmauro. Nota a margine: Italiano ha ancora un anno di contratto con il Bologna e dovrebbe vedersi giovedì con i dirigenti emiliani. Non sarebbe il massimo far sapere a Saputo, Fenucci, Sartori e alla tifoseria che già tratta con il club azzurro.

Restano però le certezze. Italiano è un allenatore preparato e moderno, il più amato dalla tifoseria dopo che è sfumato Sarri. Allegri, invece, è reduce da due esoneri negli ultimi tre anni e la città non lo accoglierebbe a braccia aperte. Quando il Napoli perse lo scudetto in albergo, era lui il tecnico della Juve. Il tifoso ha cuore e memoria. Forse De Laurentiis riflette anche su questo. Italiano gli ricorda il primo Sarri. Magari, stavolta, lo scudetto non resterà in albergo".