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Asse Arezzo-Napoli? Vogliono riscattare Iaccarino e spingono per un talento azzurro

Asse Arezzo-Napoli? Vogliono riscattare Iaccarino e spingono per un talento azzurroTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:40Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
Il club amaranto vorrebbe infatti trattenere a titolo definitivo Gennaro Iaccarino dopo l’esperienza positiva dell’ultima stagione.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Arezzo e Napoli per discutere del futuro di alcuni giovani talenti azzurri. Il club amaranto vorrebbe infatti trattenere a titolo definitivo Gennaro Iaccarino dopo l’esperienza positiva dell’ultima stagione. Riferisce sul proprio account X il giornalista Nicolò Schira.

Arezzo interessato anche a Rao

Secondo l'esperto di mercato nel summit tra le due società si parlerà anche di Emanuele Rao, profilo che piace molto all’Arezzo in ottica prestito. La concorrenza, però, sarebbe particolarmente ampia: sul giovane esterno ci sarebbero richieste da diversi club di Serie B e anche alcune situazioni concrete provenienti dalla Serie A. 