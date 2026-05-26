Tutto su Italiano! Schira: "È prescelto di ADL! Colloqui avanzati per contratto fino al 2029"
Vincenzo Italiano è il principale obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il ruolo di allenatore, come rivelato la scorsa settimana. Queste le notizie di Niccolò Schira, esperto di mercato, che su X indica il tecnico ora al Bologna come favorito per prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli di De Laurentiis.
"Colloqui avanzati con il Napoli per un contratto fino al 2029. Italiano è pronto a lasciare il Bologna nei prossimi giorni per aprire un nuovo capitolo della sua carriera" ha spiegato Schira.
Vincenzo #Italiano is Aurelio #DeLaurentiis’s main target for the coach role as revealed last week. Advanced talks with #Napoli for a contract until 2029. Italiano is ready to leave #Bologna in the next days to open a new chapter of his careeer. #transfers https://t.co/U8WQAWe5y4— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2026
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