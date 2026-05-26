Spinazzola-Napoli, Romano conferma il rinnovo: "A breve la firma"

Spinazzola-Napoli, Romano conferma il rinnovo: "A breve la firma"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:50Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
"Accordo quasi concluso come riportato stamane, in attesa dei passaggi formali e del nuovo allenatore".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale conferma sul proprio account X il rinnovo imminente di Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli in scadenza il 30 giugno: "Il nuovo contratto biennale di Leonardo Spinazzola con il Napoli, pronto a essere sigillato a breve. Accordo quasi concluso come riportato stamane, in attesa dei passaggi formali e del nuovo allenatore".