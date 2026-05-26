Spinazzola-Napoli, Romano conferma il rinnovo: "A breve la firma"
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"Accordo quasi concluso come riportato stamane, in attesa dei passaggi formali e del nuovo allenatore".
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale conferma sul proprio account X il rinnovo imminente di Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli in scadenza il 30 giugno: "Il nuovo contratto biennale di Leonardo Spinazzola con il Napoli, pronto a essere sigillato a breve. Accordo quasi concluso come riportato stamane, in attesa dei passaggi formali e del nuovo allenatore".
🚨🔵 Leonardo Spinazzola’s new two year deal at Napoli, set to be sealed soon. 🔜— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2026
Agreement almost done as reported in the morning, waiting for formal steps and new manager.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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