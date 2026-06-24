Allegri-Milan, nelle prossime ore nuovi colloqui per la risoluzione

Allegri-Milan, nelle prossime ore nuovi colloqui per la risoluzioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini
Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, riferisce su X che nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il Milan e i legali di Massimiliano Allegri

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, riferisce su X che nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il Milan e i legali di Massimiliano Allegri per definire la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico al club rossonero.

Allegri-Milan, previsti nuovi incontri

"Nelle prossime ore sono attesi nuovi colloqui diretti tra il Milan e gli avvocati di Max Allegri per cercare di raggiungere un accordo sulla risoluzione del contratto. Il Napoli attende la risposta dell'allenatore (con il quale è già stato raggiunto un accordo personale per un contratto fino al 2029)": spiega Schira su X.