Allegri-Milan, nelle prossime ore nuovi colloqui per la risoluzione
Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, riferisce su X che nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra il Milan e i legali di Massimiliano Allegri per definire la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico al club rossonero.
Allegri-Milan, previsti nuovi incontri
"Nelle prossime ore sono attesi nuovi colloqui diretti tra il Milan e gli avvocati di Max Allegri per cercare di raggiungere un accordo sulla risoluzione del contratto. Il Napoli attende la risposta dell'allenatore (con il quale è già stato raggiunto un accordo personale per un contratto fino al 2029)": spiega Schira su X.
Expected in the next hours new direct talks between #ACMilan and Max #Allegri’s lawyers to try to reach an agreement for the termination of the contract. #Napoli are waiting for the coach (already agreed personal terms for a contract until 2029). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 24, 2026
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