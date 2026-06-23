Dodô nella lista del Napoli, la Fiorentina pensa al sostituto: occhi in casa Verona

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La Fiorentina cerca rinforzi sulla fascia destra in vista della possibile partenza di Dodò, seguito da Napoli e Roma.

La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia destra, reparto che potrebbe presto perdere Dodô, nel mirino di Napoli e Roma. Per questo motivo la dirigenza viola ha avviato la ricerca di un possibile sostituto in vista della prossima stagione.

Il profilo di Belghali per la fascia destra

Secondo quanto riportato da Radio FirenzeViola, tra i nomi seguiti c’è quello di Rafik Belghali, esterno dell’Hellas Verona. Il classe 2000, con cittadinanza belga, ha collezionato 29 presenze nell’ultima stagione segnando due gol e ha un contratto valido fino al 2029. La retrocessione del Verona in Serie B potrebbe favorire una sua partenza, con la Fiorentina che monitora attentamente l’evoluzione della situazione.