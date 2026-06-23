Zaniolo, c’è la fila in Serie A! Anche il Napoli su di lui: l’Udinese fissa il prezzo

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L'Udinese spera che la concorrenza possa innescare una vera e propria asta di mercato, massimizzando così il valore del giocatore.

L’Udinese sembra aver vinto la scommessa su Nicolò Zaniolo, protagonista di una stagione positiva in Serie A. L’attaccante è stato riscattato dal Galatasaray per circa 5 milioni di euro, con l’obiettivo del club friulano di valorizzarne ulteriormente il rendimento e poi realizzare una plusvalenza, considerando una carriera finora segnata da alti e bassi. I numeri dell’ultima stagione - 6 gol e 7 assist - hanno infatti rilanciato l’interesse attorno al suo profilo.

Il prezzo fissato e la corsa delle big di Serie A

Su Zaniolo - riporta TuttoUdinese - si registra l’attenzione di diversi club di Serie A, tra cui Napoli, Juventus, Milan, oltre a Como e Lazio. L’Udinese, consapevole del momento favorevole, ha fissato il prezzo del cartellino attorno ai 15 milioni di euro e spera che la concorrenza possa innescare una vera e propria asta di mercato, massimizzando così il valore del giocatore.