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Calciomercato Napoli, Lucca ha aperto alla Lazio! Può rientrare nell’affare Gila

Calciomercato Napoli, Lucca ha aperto alla Lazio! Può rientrare nell’affare GilaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:15Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Calciomercato Napoli, prosegue il pressing per Mario Gila della Lazio. Nella trattativa potrebbe entrare Lorenzo Lucca come contropartita

Mario Gila è l’obiettivo principale del Napoli per la difesa. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già raggiunto da tempo un’intesa di massima con il giocatore spagnolo, mentre la trattativa con la Lazio potrebbe presto entrare nel vivo anche grazie all’inserimento di una contropartita tecnica, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia.

Lucca possibile chiave dell’operazione

Tra i profili valutati per sbloccare l’affare c’è Lorenzo Lucca, che avrebbe aperto al trasferimento in biancoceleste. Resta viva anche l’ipotesi di Rafa Marín, ma nelle ultime ore cresce la possibilità che sia proprio l'ex attaccante dell'Udinese a entrare nell’operazione, considerando anche la necessità di trovare una sistemazione a Ratkov. Lucca, già sondato di recente dal Genoa, avrebbe dato piena disponibilità al trasferimento ed è un profilo gradito anche a Gennaro Gattuso.