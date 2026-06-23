Gila, da Roma avvisano: “Se il Napoli non chiude, la Juventus può inserirsi”
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Calciomercato Napoli, Cardone: “Per Gila non si arriverà a 30 milioni, attenzione alla Juventus”
Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha commentato la trattativa che potrebbe portare Mario Gila dal Lazio al Napoli, soffermandosi sulla valutazione del difensore e sulle possibili evoluzioni del mercato.
L'ipotesi Juventus sullo sfondo
Secondo Cardone, la trattativa potrebbe sbloccarsi a cifre inferiori rispetto alle richieste iniziali: “Per Gila non si arriverà a 30 milioni, credo che Claudio Lotito e Angelo Fabiani lo abbiano capito, vista anche la volontà del giocatore. Se il Napoli non chiude, la Juventus può inserirsi. Il club bianconero sta progettando di inserirsi”.
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