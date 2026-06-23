Calciomercato Napoli, Spalletti vuole Lobotka alla Juve: Carnevali farà tentativo con ADL

vedi letture

Calciomercato Napoli: la Juventus farà tentativo per Stanislav Lobotka, ma la trattativa è complicata

La Juventus sta valutando un possibile tentativo per arrivare a Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 della Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il nuovo amministratore delegato bianconero Giovanni Carnevali avrebbe intenzione di chiedere un incontro con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per sondare la disponibilità del club alla cessione, in un’operazione che avrebbe anche il totale gradimento di Luciano Spalletti.

Valutazione, clausola e strategia bianconera

Lobotka è legato al Napoli da un contratto fino al giugno 2027 e non avrebbe ancora certezze sul proprio futuro, nonostante il tentativo di conferma da parte del club. Nel suo accordo è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida però solo per l’estero, mentre per un’eventuale cessione in Serie A il Napoli partirebbe da una richiesta di circa 30 milioni. Resta da capire se la Juventus sarebbe disposta a spingersi a tali cifre, anche considerando la possibilità di attendere la scadenza del contratto o di trovare un accordo con il giocatore già nei prossimi mesi. In ogni caso, un tentativo da parte dei bianconeri non è escluso.