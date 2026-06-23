Ultim'ora Alajbegovic-Napoli, irrompe l’Atalanta! Contatti avviati per anticipare la concorrenza

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Calciomercato Napoli, l’Atalanta si inserisce nella corsa per Kerim Alajbegovic, giovane esterno bosniaco del Bayer Leverkusen.

L'Atalanta è entrata nella corsa per Kerim Alajbegovic. Il club bergamasco sta provando ad anticipare la concorrenza per l’esterno classe 2007, uno dei giovani più promettenti del panorama europeo, di proprietà del Bayer Leverkusen, reduce da una stagione in prestito al Salisburgo. I dirigenti nerazzurri - riferisce Sky - hanno già avviato i contatti sia con l’entourage del giocatore sia con il padre, muovendosi in anticipo rispetto alle altre pretendenti.

La concorrenza di Napoli e Roma

La strategia dell’Atalanta è quella di chiudere rapidamente l’operazione per battere sul tempo la concorrenza, che è particolarmente folta. Sul talento bosniaco, infatti, restano forti anche gli interessi di Napoli e Roma, con quest’ultima che aveva già avviato i contatti dopo il via libera tecnico di Gasperini, segno di un profilo molto apprezzato sul mercato.