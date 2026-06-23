Calciomercato Napoli, occhio alla Fiorentina: nel mirino c’è Zeballos del Boca

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Oltre a Giovanni Baroni del Talleres, la Fiorentina segue due talenti del Boca Juniors: il giovane Tomás Aranda e l’esterno Exequiel Zeballos.

La Fiorentina continua a guardare in Argentina per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal direttore di TMW Niccolò Ceccarini ai microfoni di Radio FirenzeViola, il club viola avrebbe acceso i riflettori anche su due profili del Boca Juniors: il trequartista Tomás Aranda e l’esterno offensivo Exequiel Zeballos, seguito da tempo anche dal Napoli.

I profili seguiti dalla Fiorentina in Argentina

Aranda, classe 2007, è un trequartista mancino capace di giocare anche da mezzala offensiva o da esterno sinistro. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha esordito in prima squadra nel 2026 e si è rapidamente ritagliato spazio, collezionando 10 presenze e un gol tra campionato e coppe. Più esperto e già affermato è invece Exequiel Zeballos, 24 anni, soprannominato “Changuito”. Ala destra veloce e tecnica, può agire su tutto il fronte offensivo. In prima squadra dal 2020, ha già superato le 140 presenze ufficiali con 18 gol e 17 assist. Nella stagione 2026 ha totalizzato 13 presenze, un gol e tre assist, confermandosi uno dei profili più interessanti del club argentino.