Allegri-Napoli, ingaggio da 4,5 mln più bonus e premi: tutti i dettagli del contratto

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Calciomercato Napoli, Massimiliano Allegri ha firmato e manca solo l'annuncio: ecco le cifre e tutti i dettagli del suo contratto

Massimiliano Allegri diventerà il nuovo allenatore del Napoli: oggi ha chiuso definitivamente con il Milan e poi firmato con il club azzurro, è solo questione di tempo per l'annuncio ufficiale. Intanto, iniziano a emergere i dettagli del suo contratto: accordo triennale, fino al 2029, con ingaggio da 4,5 milioni a stagione più bonus, con premi. Saranno inoltre presenti dei premi legati allo scudetto ed alla Champions League.

A riportare questi ed altri dettagli è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni del TG3 Campania sulla Rai: "Possiamo confermare che Allegri ha rescisso il suo contratto col Milan, tra polemiche. Nel senso che non si sono proprio stretti metaforicamente la mano lui e il Milan. Quindi un addio polemico. E nei prossimi giorni ci sarà il tweet di De Laurentiis. Riconfermiamo la durata del contratto: tre anni, non due con opzione, ma un triennale secco. Quattro milioni e mezzo più bonus, con premi legati a Scudetto e Champions, previsti nel contratto dell'ex tecnico del Milan".