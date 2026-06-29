Ceo Juventus: "Vicario può interessarci, ma non abbiamo fretta"

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Calciomercato Napoli, c'è anche la Juventus su Guglielmo Vicario: lo conferma l'amministratore delegato Giovanni Carnevali

Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del calciomercato dei bianconeri, soffermandosi su Guglielmo Vicario che è anche un obiettivo del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Martinez è un giocatore importante e adatto al profilo Juventus. Ma non nascondo che stiamo seguendo altri profili. Si parla di Vicario ed è un profilo che potrebbe interessare. Oggi non abbiamo la necessità di chiudere subito. Servirà trovare anche gente che voglia giocare nella Juventus".

Muharemovic può tornare alla Juventus?

"Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità. Noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano. Dopodiché capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic".