Ceo Juventus: "Vicario può interessarci, ma non abbiamo fretta"
Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del calciomercato dei bianconeri, soffermandosi su Guglielmo Vicario che è anche un obiettivo del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Martinez è un giocatore importante e adatto al profilo Juventus. Ma non nascondo che stiamo seguendo altri profili. Si parla di Vicario ed è un profilo che potrebbe interessare. Oggi non abbiamo la necessità di chiudere subito. Servirà trovare anche gente che voglia giocare nella Juventus".
Muharemovic può tornare alla Juventus?
"Muharemovic è un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità. Noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano. Dopodiché capiremo che cosa vorremmo fare, se avere il nostro 50% oppure fare un investimento su Muharemovic".
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