Gila-Napoli, Romano: "Parole Manna? Con la Lazio non c'è accordo, ma col giocatore..."

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Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha fatto il punto dei movimenti del Napoli commentando anche le parole del direttore sportivo Giovanni Manna. Queste le sue dichiarazioni: "Manna dice che prima di tutto se non esce nessuno non entra nessuno perché la rosa è completa. Il secondo passaggio è che Gila è un giocatore forte e può essere accostato a club come Milan, Juve, Atalanta... può essere accostato anche ad altre squadre.

Il Napoli l'accordo con Gila ce l'ha, ma con la Lazio non ancora in questo momento. Non c'è l'intesa tra i club e gli azzurri quindi sanno che possono inserirsi altre squadre: c'è stata una chiamata dell'Atalanta e vedremo cosa altro succederà. Il Napoli si sente forte dell'accordo con il giocatore ma poi tra club è un discorso ancora da vedere, aspettiamo sviluppi in questo senso".