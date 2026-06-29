Khalaili, duello Napoli-Inter! Sky: priorità per entrambi i club. Ecco le cifre

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Calciomercato Napoli, per Anan Khalaili c'è la forte concorrenza dell'Inter: l'Union Saint-Gilloise dal canto suo fissa il prezzo del cartellino

È duello di calciomercato tra Napoli e Inter per Anan Khalaili. Gli azzurri sono alla ricerca di un laterale destro che sia alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo (o titolare in caso di centrocampo a cinque), i nerazzurri invece hanno bisogno dell'erede di Dumfries dopo che il Chelsea gli ha soffiato Palestra: entrambi i club hanno messo il talento israeliano in cima alla lista delle priorità. Lo riporta Sky Sport, secondo cui l'Union Sant-Gilloise richiederebbe più di 25 milioni di euro per lasciare andare il talento classe 2004.

Su Khalaili si è espresso anche il ds azzurro Giovanni Manna:

"Khalaili è un prospetto giovane interessante, come tanti altri, non interessa solo al Napoli, a tanti club. Ma ripeto, noi in questo momento siamo coperti. Non mi aspetto di fare delle cose a stretto giro, siamo tranquilli. Ripeto: l'anno scorso è stata un'annata complicata, l'allenatore, lo staff, i giocatori sono stati bravissimi, siamo riusciti ad arrivare e ottenere quello che era il nostro obiettivo, abbiamo vinto la Supercoppa, nonostante grandi difficoltà. Vediamo quello che si può fare, rispettando quelli che sono i nostri parametri, basta. Ma siamo tranquilli".