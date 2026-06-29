Manna su Lucca: “Mi aspetto molto da lui ed ha delle richieste…”

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Calciomercato Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna fa il punto sul futuro di Lorenzo Lucca e anche su quello di Romelu Lukaku

È un Giovanni Manna a tutto tondo nell'intervento da Rimini durante l'evento di inaugurazione del calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto il quadro completo della situazione degli azzurri, soffermandosi sui temi più caldi. Tra questi, non è mancato un passaggio sul futuro di Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku. Di seguito le sue dichiarazioni.

La situazione di Lukaku e di Lucca è simile o è diversa? Non è detto che restino al 100% a Napoli o si può dire il contrario?

"Romelu è un calciatore che ha avuto un anno molto particolare, fisicamente e anche umanamente. Sta giocando un Mondiale, l'altro ieri ha segnato, sta giocando, siamo contenti, valuteremo insieme quando rientra. E Lorenzo è un calciatore da cui io mi aspetto molto, perché abbiamo investito una cifra importante. Vediamo quello che succede, ha delle richieste, sta a lui che deve mettersi in discussione. Vedremo, ripeto: iniziamo il 17 insieme all'allenatore e faremo le scelte, quelle che sono più funzionali a quello che è il nostro progetto tecnico, rispettando quelli che sono i nostri valori economici e societari".