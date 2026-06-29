Manna chiude a Rabiot: “Abbiamo 5 centrocampisti che non sono in uscita”
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Calciomercato Napoli, il direttore sportivo Giovanni Manna spegne i rumor su Adrien Rabiot: il centrocampo azzurro è già al completo
Adrien Rabiot possiamo inserirlo nella lista dei desideri? "No, perché noi abbiamo Anguissa, McTominay, De Bruyne, Vergara, Gilmour e Lobotka. Ne manca qualcuno?", ha risposto così, in maniera categoria, Giovanni Manna sui rumor che accostano il centrocampista francese al Napoli. Il direttore sportivo azzurro ha chiarito con fermezza di come la rosa sia completa in tutti i reparti e quindi verranno fatti degli acquisti solo se prima ci saranno delle cessioni.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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