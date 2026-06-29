Lobotka è in uscita? La risposta di Manna non lascia spazio a dubbi
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Calciomercato Napoli, Stanislav Lobotka resterà in rosa: questa è l'affermazione del ds azzurro Giovanni Manna che chiarisce come nessuno sia in uscita
Quale futuro per Stanislav Lobotka? Dall'evento di inaugurazione del calciomercato, Giovanni Manna ha fornito una risposta che non lascia spazio a dubbi: "Lobotka è in uscita? No, ad oggi nessuno è in uscita". Il direttore sportivo del Napoli ha chiarito quindi con fermezza il pensiero della società: si considera la rosa completa in tutti i reparti, verranno fatti degli acquisti solo se prima ci saranno delle cessioni ma non si premerà l'acceleratore in questo senso.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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