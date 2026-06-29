Spalletti vuole Lobotka, Tmw: ipotesi scambio con Gatti, che piace ad Allegri

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È noto l'enorme apprezzamento di Luciano Spalletti nei confronti di Stanislav Lobotka: è proprio sotto la sua guida che lo slovacco è diventato prima titolare nel Napoli, e poi uno dei migliori playmaker a livello internazionale. Adesso l'allenatore siede sulla panchina della Juventus ed ha espresso il desiderio di ritrovare il suo pupillo: l'ultima idea è uno scambio con Federico Gatti, profilo gradito invece da Massimiliano Allegri che lo vorrebbe in azzurro.

A parlarne è Enzo Bucchioni, giornalista ed editorialista per TuttoMercatoWeb.com: "Giovanni Carnevali sta lavorando sottotraccia, deve mettere un occhio ai bilanci e ai conti, sta preparando diverse operazioni in uscita (a cominciare da Miretti, Cabal e altri). Le idee sono chiare, nei due incontri con Spalletti in Versilia sono stati messi a fuoco i ruoli da coprire, ma anche nomi e cognomi di giocatori che piacciono all'allenatore. Nella lista c'è Lobotka e l'ultima idea è uno scambio con Gatti che piace a Allegri".