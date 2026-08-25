"Allegri lo terrebbe anche volentieri": si allontana la cessione di Lang

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Gabriel Jesus e gli incastri necessari per provare a portare il brasiliano alla corte di Massimiliano Allegri.

Gabriel Jesus e gli incastri necessari per provare a portare il brasiliano alla corte di Massimiliano Allegri. Per continuare a coltivare “l’affascinante idea di rinforzare il reparto offensivo con Gabriel Jesus”, il club azzurro avrebbe bisogno prima di realizzare una cessione importante sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lang, Allegri lo terrebbe volentieri al Napoli

L'attaccante dell'Arsenal è in uscita e sarebbe acquistabile “con un investimento che si aggira tra i 15 e i 20 milioni”. Una cifra che il Napoli potrebbe finanziare attraverso la partenza di un giocatore di valore e, in questo senso, il principale candidato è Noa Lang, considerato l'elemento della rosa potenzialmente in grado di garantire un incasso di quelle dimensioni.

La cessione dell'olandese, però, è tutt'altro che scontata. “Allegri lo terrebbe anche volentieri” e, soprattutto, finora per Lang sono arrivate soltanto proposte in prestito. Si sono mosse Galatasaray e Atalanta, con la Dea che ha offerto “2 milioni e un altro di bonus a titolo di indennizzo più 20 per il diritto di riscatto”.