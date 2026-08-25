Lucca, il lavoro paga: così si è guadagnato la conferma

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Particolare attenzione viene riservata poi a Lucca, protagonista di segnali incoraggianti e ancora pienamente considerato all'interno del progetto tecnico

Allegri ha già conquistato il Napoli: il segnale arriva da Lang e Lucca. È quanto evidenzia il Corriere dello Sport, che sottolinea come entrambi abbiano continuato a lavorare con grande partecipazione nonostante le voci di mercato: "L'impatto di Lang e di Lucca, tra l'altro, ha un valore simbolico: hanno lavorato con estremo entusiasmo e puntualità sin dal primo istante, nonostante situazioni di mercato non ancora definite".

Lucca, una nuova occasione al Napoli

Particolare attenzione viene riservata poi a Lucca, protagonista di segnali incoraggianti e ancora pienamente considerato all'interno del progetto tecnico: "Il lavoro paga, come sempre, e non è un caso che Lucca, cioè l'attaccante che più degli altri sembrava destinato a salutare dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative, va considerato a tutti gli effetti parte integrante della rosa che lotterà in campionato, in Champions e in Coppa Italia".