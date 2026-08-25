Zeballos-Napoli, ritorno di fiamma? Agente avvistato in città

Zeballos-Napoli, ritorno di fiamma? Agente avvistato in città
Oggi alle 12:20Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Si torna a parlare di Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors già accostato più volte al Napoli. Il suo nome potrebbe tornare d’attualità soprattutto in caso di cessione di Noa Lang. Ne scrive l’edizione odierna di  Tuttosport. 

Napoli, ritorno di fiamma per Zeballos

“Possibile ritorno di fiamma per il Napoli, qualora dovesse partire Noa Lang: nelle scorse ore è stato avvistato in città l’agente di Zeballos (Boca Juniors), storico pallino del ds Manna. Chissà che non possa riaprirsi questa pista. Vedremo” si legge sul quotidiano. Come detto più volte, tutto dipenderà dalle eventuali uscite in attacco.