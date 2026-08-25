Il grande obiettivo del Napoli è Gabriel Jesus: contatti vivi con l'agente

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L'attaccante brasiliano dell'Arsenal resta in cima alla lista del club azzurro per completare il reparto offensivo

"Il primo e anche unico grande obiettivo è Gabriel Jesus. Lui e soltanto lui". Il Napoli continua a tenere nel mirino Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal resta in cima alla lista del club azzurro per completare il reparto offensivo, anche se prima di affondare il colpo sarà necessario fare spazio all'interno della rosa.

Gabriel Jesus, contatti vivi con l'agente

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Roma, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a mantenere vivi i contatti con Giovanni Branchini, agente del calciatore. L'eventuale accelerata, però, è inevitabilmente legata alle operazioni in uscita, con diversi giocatori ancora in attesa di conoscere il proprio futuro.