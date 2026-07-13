Allegri, confronto con i big: vuole capirne le motivazioni
Secondo quanto riportato da Il Roma, il Napoli è chiamato prima di tutto a sfoltire la rosa per poter accelerare le operazioni in entrata. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per definire diverse cessioni, ritenute fondamentali per alleggerire l'organico e il monte ingaggi. Tra i giocatori destinati a lasciare il club figurano Luis Hasa, Alessio Zerbin, Vanja Milinkovic-Savic, Pasquale Mazzocchi, Michael Folorunsho, Jesper Lindstrom, Jens Cajuste, Cyril Ngonge e Giuseppe Ambrosino, tutti inseriti nella lista delle possibili uscite di questa sessione di mercato.
Allegri, vuole un confronto con i big
Parallelamente, però, ci sono anche alcuni casi che verranno affrontati direttamente da Massimiliano Allegri durante il ritiro estivo. Prima di esprimere un giudizio definitivo, il nuovo allenatore azzurro intende valutare personalmente diversi elementi della rosa. Secondo il quotidiano, Allegri vuole infatti confrontarsi con Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Lorenzo Lucca e Noa Lang, per capire da vicino le loro motivazioni, verificarne la condizione fisica e tecnica e definire il ruolo che potranno ricoprire nel nuovo progetto.
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