Napoli pronto a blindare un big: il prossimo a rinnovare sarà Rrahmani

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Rrahmani è destinato a legarsi ancora agli azzurri: il Napoli, che lo acquistò nel 2020 dal Verona, prepara il rinnovo fino al 2029.

Il Napoli è pronto a blindare anche Amir Rrahmani. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, dopo il recente rinnovo di Leonardo Spinazzola, il prossimo annuncio del club dovrebbe riguardare proprio il difensore kosovaro, destinato a diventare uno dei leader della squadra di Massimiliano Allegri.

Contratto fino al 2029 per Rrahmani

Sempre secondo il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è pronto a prolungare il contratto di Rrahmani fino al 2029. Arrivato in azzurro nel 2020, il centrale ha totalizzato 202 presenze, impreziosite da 14 gol e 6 assist, affermandosi come uno dei punti di riferimento della retroguardia. Nell'ultima stagione le sue assenze per infortunio hanno inciso sul rendimento difensivo della squadra, motivo per cui il club è deciso a confermarlo al centro del progetto tecnico.