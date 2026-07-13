Zeballos-Napoli, ADL ha fissato una cifra massima per averlo subito: i dettagli
Il Napoli prova ad accelerare per Exequiel Zeballos. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, quella appena iniziata potrebbe essere la settimana decisiva per l'esterno argentino. Il club di Aurelio De Laurentiis ha già trovato l'intesa con il giocatore e con il suo entourage, mentre è pronta l'offerta da presentare al Boca Juniors per chiudere l'operazione.
Pronta un'offerta da 9 milioni per Zeballos
Sempre secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis non intende superare i 9 milioni di euro per il cartellino del classe 2002. L'agente Diego Merino, nei giorni scorsi, è stato a Napoli e continua a mantenere contatti costanti con il direttore sportivo Giovanni Manna. Zeballos ha già dato il suo assenso al trasferimento, accettando un contratto fino al 2030 con un ingaggio da circa 1,3 milioni di euro a stagione. L'argentino è considerato un jolly offensivo, capace di giocare su entrambe le fasce e anche da seconda punta, caratteristiche che convincono Massimiliano Allegri.
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