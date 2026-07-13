Rinnovo Vergara, oggi l'incontro con gli agenti! C'è ottimismo, ma occhio all'Atalanta

vedi letture

Per il Napoli appuntamento questo pomeriggio per cercare di blindare Antonio Vergara. Gli azzurri pronti all'offerta per prolungare

Il futuro di Antonio Vergara passa da un tavolo di trattativa. Nella giornata di oggi è infatti previsto un incontro tra il Napoli e gli agenti del centrocampista offensivo per discutere il possibile prolungamento del contratto. Si tratta del primo confronto ufficiale tra le parti, utile a comprendere le rispettive intenzioni. Dopo l'exploit tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, favorito anche dai numerosi infortuni che avevano colpito la squadra allora allenata da Antonio Conte, Vergara ha cambiato completamente il proprio status all'interno della rosa azzurra. Da giocatore destinato a partire in prestito è diventato una risorsa importante, tanto da spingere il club a volerlo blindare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Il nodo è l'ingaggio, ma il Napoli è fiducioso

Attualmente Vergara percepisce uno stipendio di circa 400 mila euro a stagione, una cifra che il suo entourage ritiene ormai non più adeguata al ruolo ricoperto dal giocatore. Il Napoli, però, guarda con ottimismo alla trattativa ed è pronto a migliorare sensibilmente la proposta economica, riconoscendo la crescita del classe 2003 senza stravolgere gli equilibri salariali della rosa.

Interesse dalla Serie A, ma il contratto è lungo

Nelle ultime settimane diversi club hanno chiesto informazioni sul centrocampista, ma il Napoli parte da una posizione di forza. Vergara è infatti legato agli azzurri da un contratto in scadenza il 30 giugno 2030, elemento che permette alla società di gestire con serenità sia il dialogo per il rinnovo sia gli eventuali interessamenti di mercato. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, anche se la priorità del club resta quella di proseguire insieme il percorso di crescita.