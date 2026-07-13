Politano, altro che cessione: un leader dal 2020, lo sarà anche con Allegri

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Matteo Politano anche con Massimiliano Allegri continuerà a rappresentare uno dei pilastri della squadra dopo il ciclo vincente iniziato nel 2020.

Matteo Politano è destinato a rimanere uno dei punti di riferimento del Napoli anche nella prossima stagione. Come evidenzia il Corriere del Mezzogiorno, l'esterno offensivo ha saputo reinventarsi durante la gestione Antonio Conte, mettendosi al servizio della squadra e ritrovando anche la Nazionale grazie al grande lavoro svolto in entrambe le fasi di gioco.

Politano, un veterano del ciclo vincente

Politano rappresenta uno dei simboli del gruppo costruito nel 2020 insieme a Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani, giocatori che hanno gettato le basi dei recenti successi del club. Dopo aver conquistato due Scudetti e una Supercoppa Italiana in maglia azzurra, l'esterno è pronto a confermarsi uno dei leader tecnici e dello spogliatoio anche nel Napoli guidato da Massimiliano Allegri.