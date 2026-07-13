Brahim Diaz proposto al Napoli: retroscena sulla risposta di Allegri
Al Napoli sarebbe stato offerto Brahim Díaz, vecchio pallino di Luciano Spalletti che lo vorrebbe alla Juventus, e possibile partente dal Real Madrid. A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sul fantasista ci sarebbe l'interesse di diversi club europei impegnati nella prossima Champions League.
Brahim Diaz, Allegri dice no: reparto già affollato
Nonostante il profilo sia di assoluto valore, il Napoli avrebbe scelto di non approfondire la trattativa. Brahim Díaz percepisce un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2027. Inoltre, Massimiliano Allegri ritiene già ben coperto il reparto offensivo e, almeno al momento, non avrebbe lo spazio necessario in rosa per accogliere un giocatore con le sue caratteristiche.
autore
Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina VideoAg. Vergara annuncia: "Resterà al Napoli sicuro, De Laurentiis è un signore" di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
Antonio GaitoTuttonapoliDa 122mln spesi 'prima di Dimaro' a 'prima vendere': tutti i dubbi su un Napoli fermo
Fabio TarantinoTuttonapoliSmentita fake news: il Napoli non ha 'perso' Gila per il motivo svelato da ADL
Arturo MinerviniLivePresentazione maglia centenario, ADL: "Ora stadio e centro sportivo altrimenti gap incolmabile! Sul mercato..."
Francesco CarboneTuttonapoliAllegri, le frasi cult: dal 'pesce ratto' al 'musetto davanti', passando per il circo
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeCentenario, la SSCNapoli presenta le iniziative: dall'1 agosto al Corsiero, tutti i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com