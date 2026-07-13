Brahim Diaz proposto al Napoli: retroscena sulla risposta di Allegri

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Al Napoli sarebbe stato offerto Brahim Díaz, vecchio pallino di Luciano Spalletti che lo vorrebbe alla Juventus, e possibile partente dal Real Madrid. A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sul fantasista ci sarebbe l'interesse di diversi club europei impegnati nella prossima Champions League.

Brahim Diaz, Allegri dice no: reparto già affollato

Nonostante il profilo sia di assoluto valore, il Napoli avrebbe scelto di non approfondire la trattativa. Brahim Díaz percepisce un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2027. Inoltre, Massimiliano Allegri ritiene già ben coperto il reparto offensivo e, almeno al momento, non avrebbe lo spazio necessario in rosa per accogliere un giocatore con le sue caratteristiche.