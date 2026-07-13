Sorpresa Anguissa: più vicino alla permanenza in scadenza che alla cessione

Sorpresa Anguissa: più vicino alla permanenza in scadenza che alla cessioneTuttoNapoli.net
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lunedì 13 luglio 2026, 13:50Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Frank Anguissa sembra più vicino alla permanenza rispetto a fine stagione e può restare un pilastro del nuovo Napoli. Resterà in scadenza?

Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere ancora al Napoli. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista camerunese appare oggi meno vicino alla cessione rispetto a quanto sembrava nella parte finale della scorsa stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027, ma la permanenza in azzurro ha ripreso quota.

Allegri si affida alla vecchia guardia, Anguissa compreso

Anguissa veste la maglia del Napoli dal 2021 ed è ormai uno dei veterani dello spogliatoio. La linea del nuovo corso non prevede una rivoluzione totale: Massimiliano Allegri intende infatti affidarsi anche ai giocatori più esperti, valorizzando leadership e senso di appartenenza. Per questo il camerunese può restare uno dei punti di riferimento del centrocampo azzurro.