Sorpresa Anguissa: più vicino alla permanenza in scadenza che alla cessione
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Frank Anguissa sembra più vicino alla permanenza rispetto a fine stagione e può restare un pilastro del nuovo Napoli. Resterà in scadenza?
Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere ancora al Napoli. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista camerunese appare oggi meno vicino alla cessione rispetto a quanto sembrava nella parte finale della scorsa stagione. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2027, ma la permanenza in azzurro ha ripreso quota.
Allegri si affida alla vecchia guardia, Anguissa compreso
Anguissa veste la maglia del Napoli dal 2021 ed è ormai uno dei veterani dello spogliatoio. La linea del nuovo corso non prevede una rivoluzione totale: Massimiliano Allegri intende infatti affidarsi anche ai giocatori più esperti, valorizzando leadership e senso di appartenenza. Per questo il camerunese può restare uno dei punti di riferimento del centrocampo azzurro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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