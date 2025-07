Altra giornata frenetica: pronti altri due rinforzi prima di Dimaro

Due settimane al ritiro di Dimaro ed ancora meno per il raduno, in programma il 15 luglio a Castel Volturno, e sui social iniziano ad arrivare le immagini degli azzurri già al lavoro. In patria o in vacanza, i giocatori del Napoli si ritraggono in palestra o in campo per rimettersi in moto, seguire le tabelle di lavoro indicate dallo staff di Conte per presentarsi già in buone condizioni ai test che precederanno l’inizio della preparazione estiva. E’ il caso anche di alcuni prossimi rinforzi che il Napoli sta provando a chiudere in queste ore per poterli sottoporre alle visite mediche la prossima settimana proprio prima dell’inizio del lavoro estivo, come richiesto da Conte in termini di tempistica del mercato estivo.

Lang è del Napoli

La giornata di ieri è servita a definire tutti i contorni dell'operazione, chiusa intorno ai 30mln di euro bonus inclusi, ed ora restano solo da stabilire le modalità del pagamento per poter avere l'ok per le visite mediche nei prossimi giorni. A sbloccare l'operazione la volontà del Napoli ma anche del giocatore, che ha spinto moltissimo e stavolta, rispetto a gennaio, è riuscito a far avvicinare le due società anche con alcune rinunce personali. Sarà il terzo rinforzo estivo dopo De Bruyne e Marianucci ed anche lui sui social s'è mostrato sul campo, già al lavoro in attesa di iniziare la preparazione di Conte.

Le prime scelte del Bologna

Ieri altro summit con il Bologna e può considerarsi sbloccata almeno una delle due operazioni in piedi con i rossoblù. Per Beukema la richiesta è scesa a 30mln di euro, il Napoli parallelamente è salito intorno ai 28mln di euro, con i bonus, e quindi - considerando la forte volontà del giocatore che ha già l'intesa per un ingaggio da 3mln di euro a stagione, l'accordo è questione di ore. Il Napoli non abbandona neanche la pista Ndoye, prima scelta per il secondo rinforzo sull'esterno dopo Lang, ma i tempi saranno più lunghi e nell'affare potrebbe rientrare Zanoli, gradito a Italiano.

Non in tempi stretti

C'è bisogno di tempo invece per le altre caselle da rinforzare. Non ci sono stati passi in avanti per Darwin Nunez: il club partenopeo deve prima chiudere l'accordo col giocatore per poi pensare di far calare le pretese dei reds che partono da 60mln di euro per un giocatore in uscita e non più nei piani di Slot. Sullo sfondo resta Lucca, che costa più o meno la metà considerando cartellino e ingaggio. Così come non c'è fretta per il laterale del Siviglia Juanlu Sanchez, individuato come vice-Di Lorenzo, ma in vacanza dopo gli Europei Under 21. Intanto ieri Rafa Marin ha svolte le visite col Villarreal: manca solo l'annuncio.