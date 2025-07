Due colpi 'Orange' imminenti: cosa manca per la chiusura di Lang e Beukema

Il Napoli è in procinto di rafforzare la propria rosa con l’acquisto di due giocatori olandesi: il difensore Sam Beukema e l’esterno Noa Lang. Le trattative con il Bologna per Beukema e con il PSV Eindhoven per Lang sono in fase avanzata, con accordi quasi definiti. Il Napoli ha individuato da tempo in Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, il rinforzo ideale per la propria retroguardia. Il giocatore ha già espresso il suo gradimento per il trasferimento in azzurro, e le due società stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli economici. Il Bologna avrebbe abbassato la richiesta iniziale a 30 milioni di euro, mentre il Napoli avrebbe offerto 28 milioni.

Parallelamente il Napoli è vicino a chiudere l’acquisto di Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven. Il giocatore ha deciso di ridurre una parte dei suoi compensi per facilitare l’intesa finale tra le due società. L’operazione dovrebbe concludersi per una cifra di 25 milioni di euro più 5 di bonus. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.