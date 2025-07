Lucca-Napoli, l'Udinese ha scelto il sostituto (eventuale): gioca in Polonia

Spazio alle manovre di mercato dell'Udinese all'interno del Gazzettino del Friuli Venezia Giulia di oggi. In ballo c'è sempre la potenziale cessione di Lorenzo Lucca al Napoli, che sembra però meno certa rispetto a qualche giorno fa. Le linee del telefono rimangono attive e aperte, ma dovrà essere il Napoli a fare la prima mossa, quella che fino ad oggi non è ancora arrivata. Probabile, riferisce il quotidiano, che l'idea di De Laurentiis sia quella di riuscire prima a cedere Victor Osimhen, che il club e l'allenatore Antonio Conte considerano sempre fuori da ogni tipo di progetto tecnico: ci sono pretendenti, il Napoli aspetta chi possa farsi avanti per prenderlo a titolo definitivo.

Nel caso di trasferimento di Lucca al Napoli, a quel punto l'Udinese andrebbe poi verosimilmente all'assalto di Afimico Pululu, attaccante dello Jagiellonia, squadra della massima serie in Polonia che chiede 5 milioni di euro per cederlo. Continuano anche i dialoghi con il Cagliari per poter arrivare al regista rumeno del centrocampo Razvan Marin, obiettivo dei friulani per la mediana.