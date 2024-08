Altre cessioni da definire: Folorunsho in attesa, Gaetano intanto verrà convocato

Non solo Ngonge. Il tecnico della Lazio Marco Baroni vorrebbe pure Folorunsho, centrocampista che proprio sotto la guida s'è messo in mostra con la maglia del Verona. Sono situazioni di mercato da risolvere entro venerdì prossimo, data di chiusura delle trattative.

Il centrocampista resta ai margini del progetto Napoli e quindi in uscita. Al contrario - scrive quest'oggi Repubblica - di Gianluca Gaetano che è stato reintegrato e, intanto, domani sarà in panchina nella sfida contro il Bologna rappresentando l'unica alternativa per ora alla coppia Anguissa-Lobotka. Out invece Folorunsho, in attesa della cessione.