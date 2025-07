Alvino: "Lookman pupillo di ADL, andrebbe oltre la Coppa d'Africa! Ma due problemi..."

Tra i profili che il Napoli monitora per l'attacco c'è anche quello di Ademola Lookman dell'Atalanta. E proprio sull'esterno offensivo nigeriano si è soffermato Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal': "Lookman è un calciatore che piace a De Laurentiis da tempo. E' l'unico giocatore per il quale De Laurentiis deroga anche al fatto che la Coppa d'Africa è un disturbo. Ma il mercato è strano, imprevedibile. Il Napoli sotto traccia ci sta lavorando.

Sono felice che autorevolissimi colleghi ora tirino fuori il nome di Lookman e confermano tutto. Evidentemente perché è un nome che piace e continua a girare. Certo, Retegui che va in Arabia Saudita non aiuta. Così come non ha aiutato l'arrivo di Juric in panchina dopo l'addio di Gasperini. Faccio fatica a pensare che l'Atalanta possa completamente rivoluzionare il fronte d'attacco, ma conoscendo le abilità dirigenziali del Napoli io dico che bisogna restare in campana".