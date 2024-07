Alvino: "Napoli tirato dentro la trattativa Greenwood, è un gioco dei procuratori"

vedi letture

"Berardi e Kostic non sono nel mirino del Napoli, ma Conte sta facendo valutazioni minuziose sui singoli calciatori".

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho perso il conto di quanti ritiri ho fatto, ma la differenza tra i precedenti e questo è l’intensità degli allenamenti ed il sacrificio che mostrano i calciatori. Conte non è Padre Pio, ma è stato bravissimo, in un tempo così ristretto, a coinvolgere proprio tutti.

Nuovi acquisti in attacco? Il Napoli, inconsapevolmente, s’è trovato tirato dentro la trattativa Greenwood per agitare le acque e far alzare il prezzo. Durante il mercato i procuratori fanno il proprio gioco. Escludo Greenwood dalla lista degli acquisti, non c’è un interesse reale, non si è andati oltre un semplice interesse. Berardi e Kostic non sono nel mirino del Napoli, ma Conte sta facendo valutazioni minuziose sui singoli calciatori. De Laurentiis è stato bravo ad affidarsi a questo allenatore per rigenerare il gruppo campione d’Italia. Nel mese di agosto avremo il quadro della situazione più definito”.