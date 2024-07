Ambrosino ad un passo dal Frosinone: affare vicino alla chiusura

Il Frosinone calcio vuole Giuseppe Ambrosino e Giuseppe Ambrosino vuole il Frosinone calcio. Quello tra l'attaccante del Napoli e il Frosinone è un matrimonio che si farà e in tempi abbastanza brevi.

L'attaccante degli azzurri, attualmente in ritiro agli ordini di Conte, ha scelto da tempo la Ciociaria come sua prossima destinazione avendo già lavorato nella passata stagione con mister Vivarini. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Tuttofrosinone, le parti sono vicine alla chiusura dell'affare e si spera di chiudere già entro la fine di questa settimana. Ambrosino arriverà in Ciociaria con la formula del prestito ma c'è ancora qualche dettaglio da limare prima della chiusura dell'affare.