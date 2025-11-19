Napoli su Atta, Schira: “Udinese non lo cede a gennaio e lo valuta 40 mln”

di Arturo Minervini

L'Udinese non molla Atta a gennaio. Questo è quanto scrive Nicolò Schira, esperto di mercato, sui propri canali social: "Nonostante i diversi interessamenti per Arthur Atta da parte di club di Serie A e stranieri, i piani dell’Udinese sono chiari: i bianconeri chiedono 40 milioni di euro per lui e non intendono cedere il centrocampista a gennaio, ma nella sessione estiva di mercato". 