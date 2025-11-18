Napoli su Atta, il dg dell’Udinese annuncia: “A gennaio è blindato!”

Ieri alle 23:50Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli è alla ricerca di uno o due centrocampisti in vista della prossima sessione di gennaio. Dopo gli infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, il direttore sportivo Giovanni Manna è chiamato a trovare i sostituti giusti e tra i nomi in cima alla lista c'è quello di Arthur Atta dell'Udinese.

Il direttore generale del club friulano, Franco Collavino, ha blindato il francese classe 2003: “Ha margini di crescita, oggi miglior centrocampista del campionato. Blindato a gennaio? Assolutamente sì", le sue parole a SportMediaset.