Anche il Napoli su Ratiu, terzino del Rayo rivelazione della Liga: ha una clausola, la cifra

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il Napoli sta valutando tutti i possibili profili utili per rinforzare la squadra. Il club azzurro potrebbe decidere di intervenire anche su un terzino destro e uno dei nomi in lista è Andrei Ratiu, difensore rumeno classe 1998 di proprietà del Rayo Vallecano.

A riferirlo su X è l’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, secondo il quale anche Barcellona, ​​Atletico Madrid, Villareal e Roma sono sulle sue tracce. In questa stagione si sta rivelando uno dei migliori terzini della Liga e ha una clausola di circa 25 milioni di euro. Ratiu è arrivato al Rayo Vallecano dall'Huesca nel corso dell'estate del 2023, alla prima esperienza nella Liga.

Barcelona, Atletico Madrid, Villareal Napoli and AS Roma remain interested in Andrei Ratiu.



Ratiu's contract with Rayo Vallecano includes a release clause of 25 million euros.